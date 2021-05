Источник материала: Sputnik Беларусь

Трейлер нового эпизода сериала "Друзья" появился в интернете и спровоцировал сильные эмоции фанатов: в сети обсуждают детали долгожданного реюниона.

Съемки спецвыпуска культового телешоу с участием любимых актеров Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс были запланированы зимой 2020 года, но из-за пандемии были отложены. В новой серии "великолепная шестерка" воссоединится вновь и расскажет зрителям о том, что произошло с ними за эти годы.

Трейлер невероятного воссоединения появился в сети и произвел фурор среди поклонников. Кстати, серия получила название Friends: The Reunion or The one Where they get back together.

Преданные поклонники сериала не могут поверить, что это свершилось и любимые герои соберутся вместе совсем скоро.

"Боже, неужели это действительно произойдет?"; "Это Легендарно!"; "Мне все равно, что подумают люди, но я плачу"; "Это невероятно, путешествие в прошлое"; "Я одна готова разрыдаться прямо сейчас?"; "Удивительно, как 40-секундное видео могут заставить тебя смеяться и плакать одновременно!", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что до этого стали известны секретные детали нового эпизода сериала: гонорары актеров и имена новых героев.

Читайте также: