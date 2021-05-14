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Эпичное возвращение: трейлер новой серии "Друзей" довел поклонников до слез
14.05.2021 09:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Трейлер нового эпизода сериала "Друзья" появился в интернете и спровоцировал сильные эмоции фанатов: в сети обсуждают детали долгожданного реюниона.
Съемки спецвыпуска культового телешоу с участием любимых актеров Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс были запланированы зимой 2020 года, но из-за пандемии были отложены. В новой серии "великолепная шестерка" воссоединится вновь и расскажет зрителям о том, что произошло с ними за эти годы.
Трейлер невероятного воссоединения появился в сети и произвел фурор среди поклонников. Кстати, серия получила название Friends: The Reunion or The one Where they get back together.
Преданные поклонники сериала не могут поверить, что это свершилось и любимые герои соберутся вместе совсем скоро.
Напомним, что до этого стали известны
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Стала известна точная дата долгожданного воссоединения легендарной шестерки - и это случится совсем скоро!
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