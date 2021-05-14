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Дмитрий Болкунец

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Болкунец: Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка Домашний арест Медведчука плохой знак для белорусского правителя.

- Домашний арест Медведчука плохой знак для Лукашенко, -. - Медведчук работал с «кошельками» режима и вместе они занимались поставкой контрабанды на российский рынок.Очевидно, что и с российской стороны были выгодополучатели таких бизнес-схем.В сложившейся ситуации Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка.Через Медведчука Лукашенко не раз решал некоторые политические вопросы как в Украине так и в Москве.