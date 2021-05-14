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Болкунец: Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка

14.05.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Болкунец: Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка
Дмитрий Болкунец
Российский политолог Дмитрий Болкунец увидел неприятные для Александра Лукашенко последствия в аресте в Киеве «кума Путина», украинского олигарха и политика Виктора Медведчука.

- Домашний арест Медведчука плохой знак для Лукашенко, - написал Дмитрий Болкунец. - Медведчук работал с «кошельками» режима и вместе они занимались поставкой контрабанды на российский рынок.

Очевидно, что и с российской стороны были выгодополучатели таких бизнес-схем.

В сложившейся ситуации Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка.

Через Медведчука Лукашенко не раз решал некоторые политические вопросы как в Украине так и в Москве.
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Домашний арест Медведчука плохой знак для белорусского правителя.
 
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