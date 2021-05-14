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Болкунец: Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка
Источник материала: UDF
Дмитрий Болкунец
- Домашний арест Медведчука плохой знак для Лукашенко, -
Очевидно, что и с российской стороны были выгодополучатели таких бизнес-схем.
В сложившейся ситуации Лукашенко лишается ещё одно направления «семейного» заработка.
Через Медведчука Лукашенко не раз решал некоторые политические вопросы как в Украине так и в Москве.
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Домашний арест Медведчука плохой знак для белорусского правителя.
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