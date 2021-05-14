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За январь–март в лесозаготовку наняли на 891 человека больше, чем уволили
Источник материала: UDF
Самый большой прирост работников в первом квартале был в лесозаготовке / Reuters
При этом резюме там оставили только 3,7 тысячи соискателей. Это не за неделю, а всего. А за последнюю неделю — всего 72 резюме.
31,7 тысячи из предложенных вакансий (около 37%) — на зарплату до 500 рублей. Заработок от 500 до 1000 рублей предлагают по ещё 46,7 тысячам вакансий. Соответственно, рабочих мест с зарплатой больше 1000 рублей (а ведь это сейчас даже не $400) в банке вакансий — всего 6,3 тысячи (около 7%).
Обычно это суммы до вычета налогов, то есть реальные зарплаты — меньше.
“Ситуация с медперсоналом усугублялась годами”
Больше всего ищут водителей, врачей-специалистов, медицинских сестёр-специалистов, продавцов и уборщиков помещений. Медперсонал нужен в основном в регионы. Зарплаты предлагаются разные. Из 20 последних объявлений в девяти оплата выше 1000 рублей, но есть и предложения на 600-900 рублей — это полная ставка.
— Медицинские работники нужны абсолютно всех профилей. Начиная от медсестёр и заканчивая врачами высокой квалификации, — говорит глава кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов. — Не сказал бы, что это связано с миграцией. Нынешнее обострение скорее связано с тем, что ситуация с медицинским персоналом усугублялась годами.
А среди тех, кто подал резюме, больше всего экономистов, бухгалтеров, водителей, юрисконсультов и инженеров. Оказывается, что водители — и одни из самых востребованных специалистов, и те, кто часто ищут работу. Игорь Кочетов объясняет то, что банк вакансий не помогает им встретиться с работодателями, разрывом в зарплатных ожиданиях:
— Ещё сейчас себя водителями называют все люди, у которых есть категория “B”. Но водители — это когда у людей есть и другие категории. Тогда шансы трудоустроиться возрастают. Бухгалтеры и экономисты ищут работу, потому что когда-то был большой перекос в образовании. Выпустили таких людей достаточно много, а бухгалтерия автоматизировалась. Экономисты — это уходящий тренд. Скорее, реальность госпредприятий.
Увольняют всё равно больше
За первый квартал 2021 года было уволено на 11,7 тысяч человек больше, чем принято на работу, сообщает Белстат. Наибольший отток был в строительстве (-3273 человека). Вторая по оттокам кадров — розничная торговля (-2705). Довольно много увольнений было и в здравоохранении: на 973 больше, чем трудоустройств.
За 20 лет вырубка кругляка в Беларуси выросла в 4-5 раз
Но были сферы, где больше принимали на работу. Хотя традиционно в Беларуси нужны IT-специалисты, самыми востребованными кадрами оказались работники сферы лесоводства и лесозаготовок. Там место работы нашли на 891 человека больше, чем потеряли. Ремонтом и монтажом машин и оборудования стали заниматься на 600 человек больше. Сфера производства химических продуктов наняла на 340 работников больше, чем уволила, а IT — на 263.
В целом рынок труда Игорь Кочетов называет кандидатским, то есть работодатели больше заинтересованы в кадрах.
— Связано это с тем, что нехватка специалистов как была, так и есть. Рынок остается кандидатским даже в вакансиях, которые связаны с физическим трудом. В прошлом году движение было в обратную сторону.
Ещё в одном из кадровых агентств Минска, где за поиск работы платит сам соискатель, Еврорадио сказали, что заказов в последние месяцы стало совсем мало. Настолько, что в компании обеспокоены тем, как будут оплачивать аренду офиса.
Нужен английский и дружелюбие
Работа кадрового агентства “Коллекция открытий” показывает, что ярко выраженной тенденции, чей же рынок труда, сейчас нет. Но его руководитель отмечает, что речь не идёт о рабочих специальностях.
— Люди ищут работу, но и вакансий достаточное количество. Компании заказывают у нас персонал довольно стабильно. Традиционно востребованы менеджеры по продажам и кадры в IT. Менеджер по продажам — это очень текучая единица, — говорит директор “Коллекции открытий” Ирина Шатковская.
Эксперты отмечают, что по зарплатам есть тенденция к росту, но небольшая. В некоторых сферах это только увеличение в частном порядке.
— Если говорить о требованиях к “беловоротничковым” специалистам, то это, конечно, английский. Люди с великолепной коммуникацией в спросе. Если ты правильно умеешь коммуницировать, дружелюбен и знаешь английский язык, то всегда можешь найти себе применение. Что касается физических специальностей, там другое: вакансий много, нужно просто выбирать себя, — заключает Игорь Кочетов.
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При этом резюме там оставили только 3,7 тысячи соискателей.
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