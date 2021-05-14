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Скандал в минской школе: учительница наорала на пятиклассника и подняла на него руку

14.05.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Скандал в минской школе: учительница наорала на пятиклассника и подняла на него руку
Конфликт в минской школе / кадр из видео​
В конце апреля в одной из минских школ учительница подняла руку на пятиклассника и орала на него дурным голосом. Происшествие попало на видео.

Причиной стало то, что на перемене мальчик взял без разрешения с учительского стола свой мобильник. На уроках детям пользоваться ими запрещено.

Поступок школьника вызвал бурную реакцию учительницы: она кричала на мальчика, пыталась что-то достать у него из кармана, толкала и хватала за шиворот.

Видеоролик попал в родительский чат и вызвал возмущение.

«Насколько мы знаем, родители ходили на прием в администрацию, но результата не добились — учитель в школе. Где гарантия, что он не сделает так с другими? Дети и раньше жаловались на отношения с этим педагогом. Но словам никто особого значения не придавал, пока не появился ролик», — говорит порталу rebenok.by отец одного из одноклассников.


Директор школы заявила журналистам, что встречалась с матерью пятиклассника. У той, мол, нет вопросов к учительнице, она только возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это.

«Что касается поведения учителя, то я защищать никого не буду. Сейчас идет проверка на самом высшем уровне», — добавила директор.


 
 
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