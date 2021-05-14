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Конфликт в минской школе / кадр из видео​

«Насколько мы знаем, родители ходили на прием в администрацию, но результата не добились — учитель в школе. Где гарантия, что он не сделает так с другими? Дети и раньше жаловались на отношения с этим педагогом. Но словам никто особого значения не придавал, пока не появился ролик», — говорит порталу rebenok.by отец одного из одноклассников.

«Что касается поведения учителя, то я защищать никого не буду. Сейчас идет проверка на самом высшем уровне», — добавила директор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скандал в минской школе: учительница наорала на пятиклассника и подняла на него руку Происшествие попало на видео.

Причиной стало то, что на перемене мальчик взял без разрешения с учительского стола свой мобильник. На уроках детям пользоваться ими запрещено.Поступок школьника вызвал бурную реакцию учительницы: она кричала на мальчика, пыталась что-то достать у него из кармана, толкала и хватала за шиворот.Видеоролик попал в родительский чат и вызвал возмущение.Директор школы заявила журналистам, что встречалась с матерью пятиклассника. У той, мол, нет вопросов к учительнице, она только возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это.