|
Скандал в минской школе: учительница наорала на пятиклассника и подняла на него руку
Источник материала: UDF
Конфликт в минской школе / кадр из видео
Причиной стало то, что на перемене мальчик взял без разрешения с учительского стола свой мобильник. На уроках детям пользоваться ими запрещено.
Поступок школьника вызвал бурную реакцию учительницы: она кричала на мальчика, пыталась что-то достать у него из кармана, толкала и хватала за шиворот.
Видеоролик попал в родительский чат и вызвал возмущение.
«Насколько мы знаем, родители ходили на прием в администрацию, но результата не добились — учитель в школе. Где гарантия, что он не сделает так с другими? Дети и раньше жаловались на отношения с этим педагогом. Но словам никто особого значения не придавал, пока не появился ролик», — говорит порталу rebenok.by отец одного из одноклассников.
Директор школы заявила журналистам, что встречалась с матерью пятиклассника. У той, мол, нет вопросов к учительнице, она только возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это.
«Что касается поведения учителя, то я защищать никого не буду. Сейчас идет проверка на самом высшем уровне», — добавила директор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие попало на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)