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Этим знакам Зодиака сегодня следует уделить время здоровью

14.05.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Этим знакам Зодиака сегодня следует уделить время здоровью
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на 14 мая 2021 года расскажет про знаки Зодиака, которым необходимо уделить внимание своему здоровью, потому что не все может быть хорошо.

Об этом сообщает orakul.com.

Овен


Овны сегодня могут испытывать различные недомогания, источником которых будут в первую очередь психологические переживания. Берегите нервы и не пейте никаких лекарств без рекомендации врача.

Весы


Сатурн советует Весам меньше требовать от себя и больше отдыхать. Да, вы очень выносливы. Но и вы, надо признать, иногда испытываете усталость. Прислушайтесь к собственному организму, и, если он просит о передышке - дайте ему эту передышку.

Скорпион


В целом, здоровье не должно доставить вам никаких хлопот. Тем не менее в целях поддержания душевного равновесия Меркурий советует вам вместо кофе и алкоголя пить обычную воду, а также чаще бывать на свежем воздухе, гулять.

Стрелец


Влияние светил, среди которых будет главенствовать Юпитер, придаст вам сил, но в то же время грозит сильным внутренним напряжением, которое может вылиться в нарушение координации движений. Будьте осторожнее и старайтесь больше отдыхать.

Рыбы


После небольшого спада тонус и энергия вновь к вам вернутся. Силы не то чтобы будут вас переполнять, но хватать их определенно будет.
 
 
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Овны сегодня могут испытывать различные недомогания.
 
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