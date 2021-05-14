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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этим знакам Зодиака сегодня следует уделить время здоровью Овны сегодня могут испытывать различные недомогания.

Об этом сообщаетОвны сегодня могут испытывать различные недомогания, источником которых будут в первую очередь психологические переживания. Берегите нервы и не пейте никаких лекарств без рекомендации врача.Сатурн советует Весам меньше требовать от себя и больше отдыхать. Да, вы очень выносливы. Но и вы, надо признать, иногда испытываете усталость. Прислушайтесь к собственному организму, и, если он просит о передышке - дайте ему эту передышку.В целом, здоровье не должно доставить вам никаких хлопот. Тем не менее в целях поддержания душевного равновесия Меркурий советует вам вместо кофе и алкоголя пить обычную воду, а также чаще бывать на свежем воздухе, гулять.Влияние светил, среди которых будет главенствовать Юпитер, придаст вам сил, но в то же время грозит сильным внутренним напряжением, которое может вылиться в нарушение координации движений. Будьте осторожнее и старайтесь больше отдыхать.После небольшого спада тонус и энергия вновь к вам вернутся. Силы не то чтобы будут вас переполнять, но хватать их определенно будет.