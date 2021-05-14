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Этим знакам Зодиака сегодня следует уделить время здоровью
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
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Овен
Овны сегодня могут испытывать различные недомогания, источником которых будут в первую очередь психологические переживания. Берегите нервы и не пейте никаких лекарств без рекомендации врача.
Весы
Сатурн советует Весам меньше требовать от себя и больше отдыхать. Да, вы очень выносливы. Но и вы, надо признать, иногда испытываете усталость. Прислушайтесь к собственному организму, и, если он просит о передышке - дайте ему эту передышку.
Скорпион
В целом, здоровье не должно доставить вам никаких хлопот. Тем не менее в целях поддержания душевного равновесия Меркурий советует вам вместо кофе и алкоголя пить обычную воду, а также чаще бывать на свежем воздухе, гулять.
Стрелец
Влияние светил, среди которых будет главенствовать Юпитер, придаст вам сил, но в то же время грозит сильным внутренним напряжением, которое может вылиться в нарушение координации движений. Будьте осторожнее и старайтесь больше отдыхать.
Рыбы
После небольшого спада тонус и энергия вновь к вам вернутся. Силы не то чтобы будут вас переполнять, но хватать их определенно будет.
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Овны сегодня могут испытывать различные недомогания.
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