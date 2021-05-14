ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

14.05.2021 09:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
14 мая наши предки отмечали праздник Еремея Запашника. В нашем материале ниже мы расскажем о главных приметах и запретах этого дня.

Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства. По велению Бога он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Иеремия был убит своими же земляками за пророчество об истреблении иудеев вавилонским правителем.

По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.

14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.

Главные приметы этого дня:


Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.

Если муравьи чистые и сытые – будет богатый урожай хлеба.

Если погода испортилась – будет холодная зима.

Если на восходе солнца в небе нет облаков – ждите знойного лета.

Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – весь следующий месяц ждите дождей.

Если в этот день пасмурно – к морозной зиме.

Что нельзя делать в этот день:


Нельзя давать деньги, продукты, зерно в долг – к неудачам в семье и к плохому урожаю.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина усиливает границу с Беларусью перед ее военными учениями с РФ «Запад-2021»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by