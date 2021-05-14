|
Чем брутальнее мужчина, тем меньше оттенков он различает: стереотип или есть научное объяснение?
Источник материала: ОНТ
Дамы различают больше оттенков цветов. Где девушка видит пурпурный и бордовый, там парень видит только красный. Это гендерные стереотипы или есть и научное объяснение?
Во многом причина кроется в гормональном различии. У женщин в организме стресс подавляет эстроген, который приводит к ощущению спокойствия. Поэтому дамы пытаются решить проблему мирным путём и просто поговорить. У мужчин же на стресс влияет тестостерон, из-за чего они становятся более агрессивными.
Разница есть и в работе мозга. У мужчин более развито левое полушарие, которое отвечает за рациональность и логику, поэтому в решении проблем они полагаются на разум, а женщины – на интуицию и эмоции.
Что касается восприятия цвета, то здесь тоже есть несколько предположений. Например, в некоторых исследованиях говорится, что именно гормон тестостерон отвечает за способность различать оттенки. То есть чем больше тестостерона и чем более брутален мужчина, тем меньше у него развито цветовосприятие.
Есть и ещё одно научное объяснение. Некоторые исследователи считают, что у человека есть особый ген, который отвечает за цветовое зрение. И находится он в Х-хромосоме. Как известно, у женщины их две, а у мужчин всего одна. Отсюда и кардинальные различия.
Противопоставить этим фактам можно то, что многие мужчины просто не знают всех названий оттенков. Девушки, которые более интересуются модой, косметикой и украшениями, в курсе всех необычных наименований.
И правда: откуда мужчинам знать, как выглядит малахитовый или цвет фуксии?
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дамы различают больше оттенков цветов. Где девушка видит пурпурный и бордовый, там парень видит только красный. Это гендерные стереотипы или есть и научное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)