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Чем брутальнее мужчина, тем меньше оттенков он различает: стереотип или есть научное объяснение?

14.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем брутальнее мужчина, тем меньше оттенков он различает: стереотип или есть научное объяснение?

Дамы различают больше оттенков цветов. Где девушка видит пурпурный и бордовый, там парень видит только красный. Это гендерные стереотипы или есть и научное объяснение?

Во многом причина кроется в гормональном различии. У женщин в организме стресс подавляет эстроген, который приводит к ощущению спокойствия. Поэтому дамы пытаются решить проблему мирным путём и просто поговорить. У мужчин же на стресс влияет тестостерон, из-за чего они становятся более агрессивными.

Разница есть и в работе мозга. У мужчин более развито левое полушарие, которое отвечает за рациональность и логику, поэтому в решении проблем они полагаются на разум, а женщины – на интуицию и эмоции.

Что касается восприятия цвета, то здесь тоже есть несколько предположений. Например, в некоторых исследованиях говорится, что именно гормон тестостерон отвечает за способность различать оттенки. То есть чем больше тестостерона и чем более брутален мужчина, тем меньше у него развито цветовосприятие.

Есть и ещё одно научное объяснение. Некоторые исследователи считают, что у человека есть особый ген, который отвечает за цветовое зрение. И находится он в Х-хромосоме. Как известно, у женщины их две, а у мужчин всего одна. Отсюда и кардинальные различия.

Противопоставить этим фактам можно то, что многие мужчины просто не знают всех названий оттенков. Девушки, которые более интересуются модой, косметикой и украшениями, в курсе всех необычных наименований.

И правда: откуда мужчинам знать, как выглядит малахитовый или цвет фуксии?

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Дамы различают больше оттенков цветов. Где девушка видит пурпурный и бордовый, там парень видит только красный. Это гендерные стереотипы или есть и научное...
 
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