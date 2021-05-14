Борьба с коррупцией в Беларуси: о зарплате «в конвертах» Госконтролю можно сообщить онлайн

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается борьба с коррупцией. Принципы – прежние, подходы – новые. О выдаче зарплаты «в конвертах» теперь можно сообщить через онлайн-панель на сайте Комитета госконтроля.

Анонимно и без регистрации: для информации о незаконной выплате нужно заполнить специальную форму. Её проверят и примут меры, если факты подтвердятся. Напомним, зарплаты в конверте влекут за собой несправедливый размер пенсии, неплатежеспособность при получении кредита, минимальные социальные выплаты. Искоренить эту практику – поручение Президента.

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