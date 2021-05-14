Мужские и женские гормоны: почему бывает дисбаланс и когда нужно обращаться к врачу?

Источник материала: ОНТ

Гормоны мужские и женские. Какая между ними разница, и за что отвечают?

Наконец погода на этой неделе нас уже смогла порадовать! Правда, вчера было как-то не очень, но сегодня снова обещают тепло! Да, и придет оно с первыми майскими грозами. Но все равно – совсем скоро можно уже отправляться в лес с палатками всем тем, кто устал от городской суеты. Кстати, оказывается, что, если отправиться в недельный турпоход и не брать с собой гаджеты, можно восстановить свои биологические часы. Количество вырабатываемого гормона мелатонина, который отвечает за сон, синхронизируется со временем восхода и заката солнца. Ну, и раз уж мы заговорили о гормонах, предлагаем изучить вопрос подробнее исходя из темы нашей программы: гормоны мужские и женские. Какая между ними разница, и и за что отвечают.

Мадам Клементина Деле еще в молодости стала замечать, что у нее растет борода, приходилось постоянно ее брить. Однажды на ярмарке француженка заметила, что очень много людей ходят смотреть на бородатую женщину. После этого она решила больше не брать в руки бритву. Пышная борода принесла ей безумную популярность, а ее «Кафе у бородатой женщины» заработало целое состояние. В те времена - а это начало XX века - такое явление казалось фантастикой. Сейчас же врачи с уверенностью сказали бы, что у женщины был дисбаланс половых гормонов.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ: «Существуют различные половые гормоны - у женщин это эстрогены, или женские половые гормоны. У женщин все достаточно сложно: есть еще и прогестерон, и ряд других гормонов. А у мужчин основной мужской гормон - андроген - это тестостерон. Женщин определяют женские половые гормоны, в то время, как основные андрогенные, маскулинные признаки связаны с тестостероном, с мужским половым гормоном. Его, конечно, у мужчин больше».

Дисбаланс может наступить после серьезных переживаний, из-за ослабленного иммунитета или передаться по наследству. Тогда у человека развиваются серьезные нарушения. Первые признаки - как говорится, налицо. Мужчины могут начать набирать вес, волос на теле становится меньше, как и сил и мышечной массы. У женщин, напротив, начинают расти волосы по всему телу, грубеет голос. К слову, сбой гормонов чаще наблюдается у женщин - гиперандрогения встречается у 8% девочек подросткового возраста и у 23% женщин. Причина чаще всего кроется в изменении функций яичников или надпочечников.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ: «Заболевание, которое наиболее распространено - это синдром поликистозных яичников. В целом, для женщин повышение мужских половых гормонов связано с бесплодием, с очень такой большой проблемой. Есть определенные диагностические критерии этого заболевания, но первый, и это каждая женщина знает - это нормальный менструальный цикл. Если он нарушается, это самое первое, на что нужно обратить внимание».

Лучше выявить гормональный сбой на ранней стадии. Нужно регулярно посещать врача-эндокринолога и гинеколога, контролировать баланс гормонов в крови. Стоит помнить, что на работу организма может влиять как один гормон, так и несколько. Поэтому лучше всего кровь на проверку гормонального фона сдавать комплексом.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ: «Доктор может назначить исследования лабораторные, может назначить исследование ультразвуковое, и уже делать выводы о наличии или отсутствии этого заболевания».

По результатам проведенной диагностики пациентам назначают лечение, выравнивающее уровень гормонов. Мужчинам выписывают лекарства, которые устраняют неприятные последствия дисфункции, а пациенткам назначают гормонотерапию. А если она не помогает, приходится применять оперативное вмешательство.

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