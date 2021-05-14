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День 14 мая в истории: референдум в Беларуси, Людовик XIII вступил на французский престол

14.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День 14 мая в истории: референдум в Беларуси, Людовик XIII вступил на французский престол

Отгремели знаковые даты мая, но в мировой истории еще много всего интересного!

В этот день в 1610 году на французский престол вступил король Людовик XIII. Нам он хорошо знаком по фильму «Д-Артаньян и три мушкетера», но реальный Людовик вовсе не был таким безвольным и никчемным, как в кино. Он неплохо разбирался в политике, военном деле, виртуозно играл на нескольких инструментах и сочинял музыку, в частности, написал знаменитый Марлезонский балет, в котором сам же исполнил несколько ролей.

14 мая в 1926 году Белорусская государственная и университетская библиотека была разделена на Белорусскую государственную библиотеку и библиотеку БГУ. Так что корни у Национальной библиотеки нашей страны и библиотеки ее главного университета – общие.

В этот день в 1995 году в нашей стране состоялся референдум, по итогам которого русскому языку был придан статус государственного, а также была изменена государственная символика. Кстати, государственный флаг Беларуси с тех пор претерпел еще одно изменение – в феврале 2012 года на нем немного изменился орнамент.

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Отгремели знаковые даты мая, но в мировой истории еще много всего интересного! В этот день в 1610 году на французский престол вступил король Людовик XIII. Нам он хорошо...
 
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