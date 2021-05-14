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Гороскоп на 15 мая: Тельцам – не заводить новые знакомства, Скорпионам – не принимать спонтанных решений

14.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 15 мая: Тельцам – не заводить новые знакомства, Скорпионам – не принимать спонтанных решений

Обстоятельства дня подскажут Овнам, как следует поступить в конкретной ситуации. У вас остались неразрешённые проблемы. Звёзды советуют изучить юридические правила.

Тельцам не следует спешить с новыми знакомствами. Проявите дружелюбие и заботу по отношению к старшим родственникам. Вечером удивите родных кулинарными способностями.

Сегодня на первом месте у Близнецов могут оказаться вопросы семейного бюджета и заработка. Вспомните о здоровом образе жизни и посетите тренажёрный зал.

Раки будут обеспокоены личными отношениями. Звёзды советуют вам уменьшить свою активность. Найдите способы сгладить негативные последствия своих поступков.

Сегодня Львов выручит дипломатичность. Небольшие разногласия с коллегами могут возникнуть из-за незавершённого дела. День достаточно спокойный.

Девы проявят инициативу в семейных вопросах. Разделите интересы своих детей. Позитивным будет совместное посещение культурных мероприятий.

Весам следует хорошо продумать план на день. Нестандартный подход к делам поможет преуспеть в работе и организовать романтический вечер для любимого человека.

Скорпионы, звёзды не рекомендуют вам принимать спонтанные и импульсивные решения. Не тратьте свои силы ради быстрой реализации задуманного.

Ситуация на работе потребует от Стрельцов проявления профессиональных навыков. Ваша уверенность обнадёжит коллег, а родным и друзьям с вами будет комфортно.

Козерогам звёзды советуют не усложнять отношения с любимым человеком. Пусть всё будет просто, легко и позитивно. Залогом успеха станет ваша внимательность.

Грамотный план и надёжный партнёр позволят Водолеям избежать неприятностей. Действовать наугад нежелательно. Любые начинания будут благоприятными.

Рыбы почувствуют эмоциональный подъём. Сегодня можно смело брать ссуды. Делать денежные вклады под проценты. Звёзды рекомендуют вам подумать о проблемах в другой день.

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Обстоятельства дня подскажут Овнам, как следует поступить в конкретной ситуации. У вас остались неразрешённые проблемы. Звёзды советуют изучить юридические...
 
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