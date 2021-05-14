Конфликт между Израилем и Сектором Газа: периметр ракетных обстрелов расширяется

Источник материала: ОНТ

Не утихает конфликт на Ближнем Востоке: периметр ракетных обстрелов между Израилем и Сектором Газа расширяется с каждым днем.

Накануне ЦАХАЛ продолжил обстрелы палестинской автономии. Сообщается о десяти убитых боевиках. На границу анклава и еврейского государства выдвинуты две пехотные бригады израильской армии. В ответ на это радикалы из группировки «Исламский джихад» расширили зоны ударов и заявили, что теперь ракеты нацелены не только на Тель-Авив, но и на его пригороды.

Напомним, причиной нынешнего обострения послужили уличные беспорядки в Восточном Иерусалиме, которые израильская полиция жёстко подавила.

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