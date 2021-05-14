Беларусь отменяет минимальный потребительский бюджет

В Беларуси 15 ноября отменят минимальный потребительский бюджет. Это предусмотрено законом от 7 мая № 98-З, который вносит в законы изменения по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы. Документ 14 мая опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу 15 ноября.





Как поясняется на портале, при реализации государственной социальной политики, а также при осуществлении мер социальной защиты населения будет применяться только один социальный норматив — бюджет прожиточного минимума. «Это позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат, носящих социальный характер, иных обязательств государства, а также критерия предоставления отдельных видов государственной помощи», — отмечается в сообщении.

Законом также уточнен порядок определения и формирования бюджета прожиточного минимума. Так, оптимизирован перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывают бюджет прожиточного минимума, — исключена группа «студенты», так как ее возрастные рамки сегодня отсутствуют на практике. Условный студенческий возраст входит в трудоспособный возраст, в связи с чем размер стипендии для обучающихся в дневной форме получения образования установлен в размере, кратном величине бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Виды господдержки студентам оказывают не в связи с их статусом, а по иным основаниям, действующим для населения в целом. Кроме того, сокращены сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех, что «позволит своевременно его актуализировать с учетом изменений потребительских расходов малообеспеченных граждан».

Совершенствуется также, сообщил портал, порядок установления размера месячной минимальной заработной платы. Предусмотрено усиление роли сторон социального партнерства (республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов) в определении размера месячной минимальной заработной платы. Предложения Национального совета по трудовым и социальным вопросам будут учитывать при установлении с 1 января Советом министров размера месячной минимальной заработной платы. Месячная минимальная зарплата ежегодно 1 января будет устанавливаться не ниже 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по стране, определенного в прогнозе социально-экономического развития на календарный год.

«Принятые изменения направлены на повышение роли минимальной заработной платы в регулировании уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников организаций», — прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты.

Как сообщалось, с 1 мая по 31 июля 2021 года для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет составляет 562 рубля 28 копеек (ранее — 541 рубль 26 копеек); пенсионеров — 437 рублей 20 копеек (422 рубля 62 копейки); детей до трех лет — 371 рубль 52 копейки (358 рублей 80 копеек); детей от трех до шести лет — 476 рублей 88 копеек (454 рубля 53 копейки); детей от шести до 18 лет — 482 рубля 43 копейки (465 рублей 65 копеек); семьи из четырех человек — 444 рубля 22 копейки (427 рублей 77 копеек); молодой семьи из трех человек — 478 рублей 38 копеек (458 рублей 73 копейки).

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, а также определения права граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

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