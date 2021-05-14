Удалось нашкодить «Шкоде»?

Источник материала: Салiдарнасць

Одним из любимых сюжетов советской пропаганды было то, как буржуи строят козни против СССР, но в итоге сами же и страдают от своих коварных затей. Наследники политруков попытались аналогичным образом обыграть историю вокруг переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси.

Напомним, что эту «любимую игрушку» забрали у Александра Лукашенко из-за массовых репрессий в отношении сторонников перемен, которые власти развернули после президентских выборов 2020 года. В этой ситуации за перенос турнира выступили многие белорусы, их поддержали иностранные политики и общественные деятели, а традиционные спонсоры хоккейного чемпионата отказались давать деньги, если он пройдет в стране, стремительно дрейфующей в сторону тоталитаризма.

В сущности Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (производитель торговой марки Nivea и др.) не требовали изменить «место встречи», а просто сказали, что не станут спонсировать чемпионат, если он пройдет в стране, где за решеткой находятся сотни политзаключенных: «Такой пиар нам не нужен». И это вполне логично: бренды дают деньги, чтобы улучшить отношение массового потребителя к себе, а не ухудшить.

Власти Беларуси, утверждающие, что национальная экономика цветет и пахнет, могли бы подыскать замену Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf. Например, предложить в качсстве альтернативного спонсора какое-нибудь предприятие модернизированной деревообрабатывающей отрасли. Ах, черт, там же одни убытки! Тогда, может, один из сахарных заводов? Увы, и они в долгах, как в шелках…

В общем, реакция официального Минска свелась к запрету на ввоз и продажу продукции вышеперечисленных групп компаний. И это вызвало бурную радость у сайта rubaltic.ru , который заявил: «Беларусь синхронизировала с Россией введение санкций против враждебных стран Запада».





Карикатура Сергея Ёлкина, DW

По версии автора статьи, одна только Skoda в результате потеряет «десятки миллионов долларов. Или даже сотни, если санкции будут действовать много лет».

В этом месте ненавистники Запада могут вообразить себе впечатляющую картину краха чешского концерна. Но на самом деле даже фантазировать на эту тему можно, лишь полностью игнорируя реальность. В 2020 году в Беларуси проданы 3682 новые «шкоды» – меньше 0,5% от общего объема продаж этой марки. Такое количество автомобилей легко перенаправить на рынки других стран. Skoda даже не почувствует лукашенковских санкций.

А вот, кто столкнется в данном случае с некоторыми трудностями, так это… россияне. Те самые, с которыми белорусы якобы «синхронизировали» акции. На самом деле, никакой синхронизации нет, а есть мечты пропагандистов о том, как Москва вслед за Минском откажется от автомобилей «Шкода». Но этому не бывать уже в силу того, что их делают на заводах, расположенных в самой России.

Более того, именно авто made in Kaluga поставлялись в Беларусь. То есть санкции де-факто введены в отношении продукции российского предприятия.

Пострадает также местный дилер Skoda, сотрудниками которого в основном являются белорусы. Так что, ответный удар властей пришелся по своим.

Параллельно власти утверждают, что западные санкции для белорусской экономики сродни укусу комара. И в то же время на Белорусском металлургическом заводе организован сбор подписей под обращением к зарубежным партнерам и представителям иностранных государств с просьбой не прекращать торговые отношения по политическим мотивам: «Мы останемся без работы и заработной платы, наши семьи — без средств к существованию».

В пропагандистских грёзах противостояние СССР и Запада неизменно заканчивалось крахом последнего. В реальности рухнул и исчез с карты мира Советский Союз. Об этом стоит помнить тем, кто сегодня пытается наступить на старые грабли и показать «буржуям» кузькину мать.