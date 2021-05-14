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Шендерович: Мы не имеем права советовать Колесниковой

14.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский писатель Виктор Шендерович прокомментировал новость о предъявлении окончательного обвинения Марии Колесниковой.

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Шендерович: Мы не имеем права советовать Колесниковой

Фото Игоря Мелешко

– Мария Колесникова как Алексей Навальный осталась. Он вернулся. Она осталась. Она сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме. Эти люди правильно делают или нет? – задали вопрос Шендеровичу на Эхе Москвы.

― Они делают правильно для себя. Я имею честь знать, мы давно знакомы. Она делает правильно для себя. И это очень важно понимать. Мы не имеем права им советовать.

Те люди, которые вместе с ней, которых выпихивали из Беларуси, которые взяли тихо и ушли, они выбрали свою судьбу. Их нельзя обвинять. Нельзя обвинять заложников в том, что они выбрали этот путь.

Она выбрала свой путь, и Навальный выбрал свой путь. И мы не имеем права им советовать. У нас нет такого морального права.

Повторяю, и они, если не глупые люди, не будут швырять нам свое отчаяние в лицо и презирать нас. Потому что понимают, что каждый несет свою ношу. Ту ношу, которую тебе Господь кидает на плечо – он кидает тебе по силам. Ей по силам эта ноша. Она потрясающий человек.

Напомним, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко в интервью российским пропагандистам рассказал о «бегстве в Украину» Марии Колесниковой и ее товарищей.

Но в январе правитель уже сделал вид, что не помнит, кто это: «Колесникова – это кто?.. А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю».

 
Теги: Новости
 
 
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Российский писатель Виктор Шендерович прокомментировал новость о предъявлении окончательного обвинения Марии Колесниковой.
 
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