ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Срочные валютные вклады населения Беларуси с начала года сократились на $269 млн.

14.05.2021 10:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Население Беларуси в апреле 2021 года, как и в предыдущие месяцы с августа 2020 года, продолжило выводить из банков срочные валютные вклады, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте в апреле 2021 года снизился на $68,546 млн. или 1,54% и на 1 мая 2021 года составил $4,37 млрд. С начала года объем таких вкладов снизился на $269,191 млн. или 5,8%.

Объем переводных вкладов населения в валюте в апреле 2021 года вырос на $56,114 млн. или 4,33% и на 1 мая 2021 года составил $1,353 млрд. С начала года переводные вклады (расчетные и карточные счета в валюте) выросли на $142,974 млн. или 11,82%.

Общий объем валютных вкладов населения в апреле 2021 года снизился на $12,432 млн. или 0,22% и на 1 мая 2021 года составил $5,724 млрд. С начала года объем валютных вкладов населения снизился на $126,217 млн. или 2,16%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Население Беларуси в апреле 2021 года, как и в предыдущие месяцы с августа 2020 года, продолжило выводить из банков срочные валютные вклады, следует из отчета Нацбанка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более тысячи новобранцев прибыло в воинские части
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by