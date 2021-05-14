Срочные валютные вклады населения Беларуси с начала года сократились на $269 млн.

Источник материала: АФН

Население Беларуси в апреле 2021 года, как и в предыдущие месяцы с августа 2020 года, продолжило выводить из банков срочные валютные вклады, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте в апреле 2021 года снизился на $68,546 млн. или 1,54% и на 1 мая 2021 года составил $4,37 млрд. С начала года объем таких вкладов снизился на $269,191 млн. или 5,8%.

Объем переводных вкладов населения в валюте в апреле 2021 года вырос на $56,114 млн. или 4,33% и на 1 мая 2021 года составил $1,353 млрд. С начала года переводные вклады (расчетные и карточные счета в валюте) выросли на $142,974 млн. или 11,82%.

Общий объем валютных вкладов населения в апреле 2021 года снизился на $12,432 млн. или 0,22% и на 1 мая 2021 года составил $5,724 млрд. С начала года объем валютных вкладов населения снизился на $126,217 млн. или 2,16%.