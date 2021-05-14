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Дмитрий Дашкевич: маньяков в зонах так не пытают, как сейчас политических

14.05.2021 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из жодинской тюрьмы 13 мая вышел Дмитрий Дашкевич. Он отбывал 20-дневный арест после задержания на куропатской страже.





В комментарии радио "Свобода " Дашкевич рассказал, в каких условиях держат людей, осужденных по "политическим" статьям. 

"Маньяков в зоне не пытают так, как пытают сейчас арестантов по "политическим" статьям", — сравнивает Дашкевич. Политарестанты, по его словам, сидят без книг, без матрасов и фактически без передач. Такого, говорит он, нет ни в одном изоляторе ни в одной зоне.

Дмитрий подтвердил ,что в "политических" камерах больше арестантов, чем имеющихся мест. При этом днем не разрешается сидеть на нарах — даже при том, что они без матрасов. "Когда ты ешь еду, ты или садись на бетон, или стоя ешь. Это такая форма извращения, которая не поддается логике", — возмущается активист.

Также Дашкевич сообщил, что даже из тех передач, которые принимают у родственников, "политическим" отдают не все: "Половину передач не отдают. На упаковке написано 200 граммов конфет, а там — три конфеты". В жодинской тюрьме арестантам говорили, что свою передачу они должны из съесть до утра. Напомним, что принимают передачи один раз в неделю.

Высказался Дашкевич и о куропатской страже, на которой его задержали. "Куропатская стража будет логически завершена. Шапутько мне напомнила,что когда все начиналось три года назад, я сказал, что будем стоять три года", — заявляет он.
 
 
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Из жодинской тюрьмы 13 мая вышел Дмитрий Дашкевич. Он отбывал 20-дневный арест после задержания на куропатской страже.
 
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