Дмитрий Дашкевич: маньяков в зонах так не пытают, как сейчас политических

















радио "Свобода " Дашкевич рассказал, в каких условиях держат людей, осужденных по "политическим" статьям. В комментарии" Дашкевич рассказал, в каких условиях держат людей, осужденных по "политическим" статьям.





"Маньяков в зоне не пытают так, как пытают сейчас арестантов по "политическим" статьям", — сравнивает Дашкевич. Политарестанты, по его словам, сидят без книг, без матрасов и фактически без передач. Такого, говорит он, нет ни в одном изоляторе ни в одной зоне.





Дмитрий подтвердил ,что в "политических" камерах больше арестантов, чем имеющихся мест. При этом днем не разрешается сидеть на нарах — даже при том, что они без матрасов. "Когда ты ешь еду, ты или садись на бетон, или стоя ешь. Это такая форма извращения, которая не поддается логике", — возмущается активист.





Также Дашкевич сообщил, что даже из тех передач, которые принимают у родственников, "политическим" отдают не все: "Половину передач не отдают. На упаковке написано 200 граммов конфет, а там — три конфеты". В жодинской тюрьме арестантам говорили, что свою передачу они должны из съесть до утра. Напомним, что принимают передачи один раз в неделю.





Высказался Дашкевич и о куропатской страже, на которой его задержали. "Куропатская стража будет логически завершена. Шапутько мне напомнила,что когда все начиналось три года назад, я сказал, что будем стоять три года", — заявляет он.



