Баскетболистка Екатерина Снытина: Я поддерживаю народ и имею свое мнение

рассказала в Instagram об истории своей борьбы: Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина, поддержавшая перемены и закончившая в знак протеста карьеру в национальной сборной,в Instagram об истории своей борьбы:





— Девять месяцев назад я первый раз в своей жизни сделала что-то, что было связано с политикой.





В 34 года я первый раз высказала свою гражданскую позицию. Хотя нет, не так… В 34 я осознанно высказала свою гражданскую позицию, потому что, как я понимаю сейчас, своим молчанием я высказывала её всю жизнь.





13 августа 2020 года я выставила фотографию белоруски с красно-зеленым кляпом во рту, потому что именно так себя и ощущала, глядя на события, происходящие на родных улицах, в это время, ощущала себя белоруской со слезами на глазах и с завязанным ртом.





И написала: «Мы, беларусы - мірныя людзі,





Сэрцам адданыя роднай зямлі!»





Что этот простой пост означал для меня? То, что я поддерживаю народ, то, что я, как спортсменка, «вскормленная государством», имею свое собственное мнение, которое отличается от мнения пропаганды. А также то, что раз уж я начала, буду стоять на своем!





...





Спасибо всем и каждому за миллион слов, которые я получила и продолжаю получать, пишите мне, если у вас опускаются руки, пишите мне, если вас переполняет энергия и радость, я разделю и то, и другое вместе с вами!





Мой следующий пост появился 2 сентября, это было официальное заявление @sos_by_2020 о создании письма свободных спортсменов, 2 сентября — день моего рождения…