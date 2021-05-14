﻿ Баскетболистка Екатерина Снытина: Я поддерживаю народ и имею свое мнение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Баскетболистка Екатерина Снытина: Я поддерживаю народ и имею свое мнение

14.05.2021 10:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Звездная спортсменка поделилась историей своей борьбы.

Баскетболистка Екатерина Снытина: Я поддерживаю народ и имею свое мнение
Екатерина Снытина
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина, поддержавшая перемены и закончившая в знак протеста карьеру в национальной сборной, рассказала в Instagram об истории своей борьбы:

— Девять месяцев назад я первый раз в своей жизни сделала что-то, что было связано с политикой.

В 34 года я первый раз высказала свою гражданскую позицию. Хотя нет, не так… В 34 я осознанно высказала свою гражданскую позицию, потому что, как я понимаю сейчас, своим молчанием я высказывала её всю жизнь.

13 августа 2020 года я выставила фотографию белоруски с красно-зеленым кляпом во рту, потому что именно так себя и ощущала, глядя на события, происходящие на родных улицах, в это время, ощущала себя белоруской со слезами на глазах и с завязанным ртом.

И написала: «Мы, беларусы - мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі!»

Что этот простой пост означал для меня? То, что я поддерживаю народ, то, что я, как спортсменка, «вскормленная государством», имею свое собственное мнение, которое отличается от мнения пропаганды. А также то, что раз уж я начала, буду стоять на своем!

...

Спасибо всем и каждому за миллион слов, которые я получила и продолжаю получать, пишите мне, если у вас опускаются руки, пишите мне, если вас переполняет энергия и радость, я разделю и то, и другое вместе с вами!

Мой следующий пост появился 2 сентября, это было официальное заявление @sos_by_2020 о создании письма свободных спортсменов, 2 сентября — день моего рождения…
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звездная спортсменка поделилась историей своей борьбы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прадстаўніца АБСЭ заклікала Менск вызваліць усіх журналістаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by