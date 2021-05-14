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Песков заявил, что формат встречи Байдена с Путиным будут определять эпидемиологи
Источник материала: Партизан
Формат встречи президента США Джо Байдена и президента России Воадимира Путина будут определять эпидемиологи. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам 13 мая, пишут "РИА Новости". Песков уточнил, что речь идет о том, будет это личная встреча или переговоры в онлайн-формате. По его словам, встреча "будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов".
Песков прокомментировал формат встречи Байдена с Путиным
Фото: EPA
Контекст:
- Байден вступил в должность президента США 20 января.
- Его первый телефонный разговор с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил "решительную поддержку" Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США "отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества".
- В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.
- 18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в "прямом эфире" о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.
- Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.
- Байден подчеркнул "неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне "для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией".
- Место и точное время проведения переговоров между Байденом и Путиным неизвестно. Байден говорил, что предложил главе Кремля лично встретиться этим летом в Европе. О готовности принять возможный саммит заявили Финляндия, Австрия и Исландия.
- Байден в июне приедет в Великобританию и Бельгию, а также посетит саммит стран "Большой семерки" (G7) и саммит НАТО. Он надеется, что во время этой поездки сможет встретиться с Путиным.
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Формат встречи президента США Джо Байдена и президента России Воадимира Путина будут определять эпидемиологи. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков...
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