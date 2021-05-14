В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?

Источник материала: Onliner

В Беларуси начались продажи Renault Duster в исполнении Technology, сообщает официальный импортер французского бренда. По мнению представителей Renault, данная модель имеет оптимальный уровень оснащения при цене 40 900 белорусских рублей.





Вот список оборудования в Duster Technology:

• отделанное кожей многофункциональное рулевое колесо;

• аудиосистема MP3/USB;

• функция Bluetooth Hands Free;

• кондиционер;

• обогрев лобового стекла;

• обогрев передних сидений;

• электрозеркала с подогревом;

• электрические стеклоподъемники;

• центральный замок с дистанционным управлением;

• передние фары с двойной оптикой;

• противотуманные фары;

• рейлинги на крыше;

• бесключевой доступ к бензобаку;

• легкая тонировка стекол;

• система креплений ISOFIX;

• система помощи при парковке.





Магнитола у машины простая, без сенсорного экрана. Внешне узнать новую версию в потоке можно по накладкам на порогах с надписью Technology. Еще у машины черные стойки, корпуса внешних зеркал, рукоятки дверей и рейлинги на крыше.





Насадка глушителя выполнена из нержавеющей стали. Автомобиль идет с 16-дюймовыми литыми дисками нового дизайна. В движение такой Duster приводит базовый 1,6-литровый двигатель (114 л. с.), работающий в паре с 5-МКП.



