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В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?
Источник материала: Onliner
В Беларуси начались продажи Renault Duster в исполнении Technology, сообщает официальный импортер французского бренда. По мнению представителей Renault, данная модель имеет оптимальный уровень оснащения при цене 40 900 белорусских рублей.
Вот список оборудования в Duster Technology:
• отделанное кожей многофункциональное рулевое колесо;
Магнитола у машины простая, без сенсорного экрана. Внешне узнать новую версию в потоке можно по накладкам на порогах с надписью Technology. Еще у машины черные стойки, корпуса внешних зеркал, рукоятки дверей и рейлинги на крыше.
Насадка глушителя выполнена из нержавеющей стали. Автомобиль идет с 16-дюймовыми литыми дисками нового дизайна. В движение такой Duster приводит базовый 1,6-литровый двигатель (114 л. с.), работающий в паре с 5-МКП.
синий, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
зеленый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
серебристый, универсал, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
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В Беларуси начались продажи Renault Duster в исполнении Technology, сообщает официальный импортер французского бренда. По мнению представителей Renault, данная модель имеет...
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