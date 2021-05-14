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В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?

14.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси начались продажи Renault Duster в исполнении Technology, сообщает официальный импортер французского бренда. По мнению представителей Renault, данная модель имеет оптимальный уровень оснащения при цене 40 900 белорусских рублей.

В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?

Вот список оборудования в Duster Technology:

• отделанное кожей многофункциональное рулевое колесо;
• аудиосистема MP3/USB;
• функция Bluetooth Hands Free;
• кондиционер;
• обогрев лобового стекла;
• обогрев передних сидений;
• электрозеркала с подогревом;
• электрические стеклоподъемники;
• центральный замок с дистанционным управлением;
• передние фары с двойной оптикой;
• противотуманные фары;
• рейлинги на крыше;
• бесключевой доступ к бензобаку;
• легкая тонировка стекол;
• система креплений ISOFIX;
• система помощи при парковке.

В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?

Магнитола у машины простая, без сенсорного экрана. Внешне узнать новую версию в потоке можно по накладкам на порогах с надписью Technology. Еще у машины черные стойки, корпуса внешних зеркал, рукоятки дверей и рейлинги на крыше.

В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?

Насадка глушителя выполнена из нержавеющей стали. Автомобиль идет с 16-дюймовыми литыми дисками нового дизайна. В движение такой Duster приводит базовый 1,6-литровый двигатель (114 л. с.), работающий в паре с 5-МКП.

В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?
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В Беларуси начались продажи Renault Duster в исполнении Technology, сообщает официальный импортер французского бренда. По мнению представителей Renault, данная модель имеет...
 
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