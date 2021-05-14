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Видео: лужа подкинула неприятный сюрприз водителю Volvo (видео)

14.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последние два дня в столице погода ухудшилась, идут дожди. На некоторых улицах в низинах появились лужи, порой скрывающие под собой большие неприятности для автомобилистов. С одной из них столкнулся в буквальном смысле водитель Volvo в центре Минска, на Романовской Слободе.

Видео неожиданной аварии прислал пользователь нашего форума BarsukoV. По его словам, все произошло вчера днем на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода. Как можно предположить, крышка люка подлетела после наезда на нее белого внедорожника. Следом двигался Volvo и врезался в препятствие.

Подобные ситуации квалифицируются как ДТП. Как и в любом другом дорожном происшествии, должен быть виновник. Кто это, сам водитель или обслуживающая организация, должна указать проверка ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В последние два дня в столице погода ухудшилась, идут дожди. На некоторых улицах в низинах появились лужи, порой скрывающие под собой большие неприятности для...
 
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