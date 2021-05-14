Власти США изучат работу криптообменника Binance

Источник материала: Onliner

Крупнейший криптообменник Binance попал в поле зрения налогового управления и министерства юстиции США, передает издание Bloomberg. Представители этих учреждений изучат деятельность обменника.

Основанный в 2017 году Binance зарегистрирован на Каймановых островах, также есть офис в Сингапуре. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подозревает, что Binance позволяет американским пользователям покупать деривативы, которые связаны с цифровыми токенами. Однако по американским законам подобные сделки могут проводить лишь компании, которые зарегистрированы в CFTC.

Ранее в Binance заявляли, что не допускают пользователей из США к таким сделкам. Сейчас представители компании не комментируют детали проходящей проверки, однако отмечают, что Binance крайне серьезно относится к юридическим обязательствам.