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Власти США изучат работу криптообменника Binance
Источник материала: Onliner
Крупнейший криптообменник Binance попал в поле зрения налогового управления и министерства юстиции США,
Основанный в 2017 году Binance зарегистрирован на Каймановых островах, также есть офис в Сингапуре. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подозревает, что Binance позволяет американским пользователям покупать деривативы, которые связаны с цифровыми токенами. Однако по американским законам подобные сделки могут проводить лишь компании, которые зарегистрированы в CFTC.
Ранее в Binance заявляли, что не допускают пользователей из США к таким сделкам. Сейчас представители компании не комментируют детали проходящей проверки, однако отмечают, что Binance крайне серьезно относится к юридическим обязательствам.
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