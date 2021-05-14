Сегодня начинается суд по «делу студентов»

Источник материала: Onliner

Сегодня в 10:30 суд Октябрьского района Минска начинает рассмотрение «дела студентов». 12 ноября в студенческой среде уже прозвали «черным четвергом». В этот день в квартирах и офисе организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» прошли обыски. В тот же день были задержаны одна из преподавательниц БГУИРа и выпускница БГМУ, еще через две недели в СИЗО попала студентка мехмата. В итоге все 12 человек оказались под стражей. В заключении они находятся уже полгода, всем им было предъявлено обвинение по уголовному делу.

16 марта Следственный комитет завершил расследование по делу об организации «маршей студентов». В уголовном деле оказались 12 обвиняемых. В ведомстве сообщили, что среди них — учащиеся, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской.

«Представители учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел», — заявили в Следственном комитете.

Там рассказали, что протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, потому что молодежь блокировала коридоры и лестничные марши, затрудняла проход студентов и преподавателей, создавала шум.

Таким образом, фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 УК («Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

У здания Дома правосудия собралось несколько десятков человек. Рядом дежурят характерные микроавтобусы.













В зал суда пускают только близких родственников (родителей) — бабушек и дедушек обвиняемых оставляют за дверью: нет мест.





(будет дополнено)