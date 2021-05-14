ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минимальная зарплата в американском McDonald's превысила доходы 97% населения России

14.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Минимальная зарплата в американском McDonald's превысила доходы 97% населения России
Иллюстративное фото
McDonald's Corp. повысит заработную плату работников своих американских ресторанов, сообщает CNBC.

Сотрудники, не относящиеся к административному персоналу, примерно в 660 собственных ресторанах McDonald's в США на начальном уровне будут получать 11-17 долларов в час, а супервайзеры 15-20 долларов в час.

Повышение зарплаты на 10% затронет около 36 тысяч человек.

В результате даже самый низкоплачиваемый работник McDonald's при полном рабочем дне будет получать 1760 долларов в месяц.  По текущему курсу это около 130 тысяч рублей, что больше месячного дохода 97,3% населения России, следует из данных Росстата.

Согласно официальной статистике на конец первого квартала, лишь 2,7% граждан РФ получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

Лишь 6,4% россиян имели доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывали меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - жили на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.

Минимальная зарплата в американском McDonald's превысила доходы 97% населения России
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение зарплаты на 10% затронет около 36 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Срочные валютные вклады населения Беларуси с начала года сократились на $269 млн.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by