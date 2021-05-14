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Нужны куртки, плащи и зонты: прогноз погоды на 14 мая

14.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нужны куртки, плащи и зонты: прогноз погоды на 14 мая
Иллюстративное фото
В начале недели было почти лето, а уже сегодня – вновь прохладно, дожди и порывистый ветер. И в ближайшие дни комфортной погоды ждать не стоит. По-прежнему нужны куртки, плащи и зонты.

14 мая погоду будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии. Вслед за ними продолжит поступать неустойчивая влажная воздушная масса с южных широт.

В пятницу облачно с прояснениями. На большей части территории страны дожди. Днем большая вероятность гроз. Ветер юго-восточный, южный порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Влажность до 90%. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Утром температура – от +10°С по северной половине страны до +13°С по юго-западу. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов ниже. В середине дня будет прохладнее в центральных и северо-западных районах – до +15°С, а теплее в южных – до +19°С. К вечеру температура составит +15°С…+16°С.

В субботу метеоусловия существенно не изменятся. Ожидается облачная с прояснениями погода. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. Влажность до 90%. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +16°С…+21°С. В воскресенье тоже дожди, но немного потеплеет – днем +18°С…+25°С.

 
 
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Погоду будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии.
 
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