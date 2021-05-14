Источник материала: UDF



Адам Беляцкий, Фото Радио Свобода

«Он их очень жалел. Считал приговор несправедливым и антигуманным», — говорят о причине такого поступка.

В помойных телеграмм-каналах показали, как выглядел плакат

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За одиночный пикет задержали сына Алеся Беляцкого Адам Беляцкий будет ждать суда на Окрестина.

Парень готовил одиночный пикет солидарности. К метро «Каменная горка» он вышел с плакатом в поддержку политзаключенных журналистокбудет ждать суда на Окрестина.