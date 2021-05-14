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За одиночный пикет задержали сына Алеся Беляцкого

14.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За одиночный пикет задержали сына Алеся Беляцкого
Адам Беляцкий, Фото Радио Свобода
Вечером 13 мая в Минске задержали Адама Беляцкого, сына правозащитника Алеся Беляцкого.

Парень готовил одиночный пикет солидарности. К метро «Каменная горка» он вышел с плакатом в поддержку политзаключенных журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.

«Он их очень жалел. Считал приговор несправедливым и антигуманным», — говорят о причине такого поступка.


Адам Беляцкий будет ждать суда на Окрестина.

За одиночный пикет задержали сына Алеся Беляцкого

В помойных телеграмм-каналах показали, как выглядел плакат
 
Теги: Минск
 
 
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Адам Беляцкий будет ждать суда на Окрестина.
 
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