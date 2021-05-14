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За одиночный пикет задержали сына Алеся Беляцкого
Источник материала: UDF
Адам Беляцкий, Фото Радио Свобода
Парень готовил одиночный пикет солидарности. К метро «Каменная горка» он вышел с плакатом в поддержку политзаключенных журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.
«Он их очень жалел. Считал приговор несправедливым и антигуманным», — говорят о причине такого поступка.
Адам Беляцкий будет ждать суда на Окрестина.
В помойных телеграмм-каналах показали, как выглядел плакат
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Адам Беляцкий будет ждать суда на Окрестина.
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