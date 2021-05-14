|
В Химках мужчина бросил телевизор в Вечный огонь
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
После задержания злоумышленника выяснилось, что в момент совершения противоправного деяния он находился под воздействием наркотиков. По факту случившегося открыли уголовное производство, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент совершения противоправного деяния он находился под воздействием наркотиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)