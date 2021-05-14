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Более тысячи новобранцев прибыло в воинские части

14.05.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отправка нового пополнения в войска началась 14 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Более тысячи новобранцев прибыло в воинские части

За первый день направлено около тысячи призывников — в части сил специальных операций, Минскую военную комендатуру и 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов.

«В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой торжественные мероприятия, посвященные началу отправки нового пополнения в войска, в столице и во всех областных центрах не проводились, — сообщается в официальном телеграм-канале военного ведомства. — На областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев».

Вызову на призывные комиссии подлежит около 42 тыс. молодых людей. Всего за период весеннего призыва Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования предполагается укомплектовать примерно 10 тыс. человек. На службу в резерве планируется направить около 200 человек.

Районные и городские призывные комиссии уже приняли более 26 тыс. решений относительно вызванных граждан. По информации Минобороны, предоставлено более 16 тыс. отсрочек, более 86% из них составляют отсрочки для продолжения образования.

Отправка призывников в войска продлится по 31 мая. В местах службы новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию. Присягу новобранцы соединений и воинских частей Вооруженных сил примут 12 июня.

 

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Отправка нового пополнения в войска началась 14 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
 
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