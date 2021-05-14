Какие курсы доллара и евро установили обменники 14 мая

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 14 мая

На торгах курс доллара упал на 0,28% — до 2,5256 рубля (данные на 10.28), курс евро снизился на 0,05% — до 3,0603 рубля (данные на 10.23), а курс российского рубля вырос на 0,22% — до 3,4136 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,57 рубля (Беларусбанк, БТА Банк), а ниже всего — 2,53 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке — 2,53 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанк БПС-Сбербанк — 3,09 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,058 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Технобанке — 3,055 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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