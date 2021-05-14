|
Космический аппарат обнаружил странный звук за пределами Солнечной системы
Источник материала: Tut.by
Зонд «Вояджер-1» (Voyager 1), запущенный более 40 лет назад, зафиксировал «гул» плазмы, интенсивность которого оказалась выше ожидаемой. Об этом пишет
В 2012 году «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы — таким образом, он стал первым рукотворным межзвездным космическим аппаратом — и с того момента периодически отправляет на Землю результаты измерений межзвездной среды.
Важно, что солнечный ветер уже не вторгается в эту среду, но сильные коронарные выбросы Солнца могут быть слышны в постоянном и монотонном плазменном шуме — примерно как раскаты грома. Плазму в межзвездном газе или плотность электронов на зонде изучает оставшийся рабочий прибор «Система плазменных волн» (PWS, Plasma Wave System).
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2012 году «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы - таким образом, он стал первым рукотворным межзвездным космическим аппаратом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)