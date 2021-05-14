Космический аппарат обнаружил странный звук за пределами Солнечной системы

Источник материала: Tut.by

Зонд «Вояджер-1» (Voyager 1), запущенный более 40 лет назад, зафиксировал «гул» плазмы, интенсивность которого оказалась выше ожидаемой. Об этом пишет Live Science .



Зонд «Вояджер-1». Фото: wikipedia

В 2012 году «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы — таким образом, он стал первым рукотворным межзвездным космическим аппаратом — и с того момента периодически отправляет на Землю результаты измерений межзвездной среды.

Важно, что солнечный ветер уже не вторгается в эту среду, но сильные коронарные выбросы Солнца могут быть слышны в постоянном и монотонном плазменном шуме — примерно как раскаты грома. Плазму в межзвездном газе или плотность электронов на зонде изучает оставшийся рабочий прибор «Система плазменных волн» (PWS, Plasma Wave System).

В 3DNews пишут: настоящим открытием стало детектирование довольно сильной активности электронов в межзвездном пространстве, куда не долетает солнечный ветер. Эта информация поможет лучше понять процессы за пределами звездных систем. «Он очень слабый и монотонный [гул], потому что находится в узкой полосе частот, — сказала Стелла Окер (Stella Ocker), автор исследования. — Мы обнаруживаем слабый, постоянный гул межзвездного газа».