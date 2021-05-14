Лукашенко подписал указ о строительстве комплекса, им займется компания из ОАЭ

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, строительством займется "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед". Единственная информация о компании с таким названием на английском языке — это фирма, созданная в... 2021 году.





При помощи этой таинственной компании планируется привлечь инвестиции на 10 миллиардов рублей.





Ранее сообщалось, что "Северный берег" будет развивать Emaar Properties, еще раньше — что при помощи Dana Holdings. Еврорадио рассказывало, что глава Emaar Properties, арабский миллионер, почему-то работает директором в небольшой минской компании.



