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Лукашенко подписал указ о строительстве комплекса, им займется компания из ОАЭ

14.05.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ о строительстве многофункционального комплекса "Северный берег" в Минске. Инвестпроектом будет заниматься компания из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, строительством займется "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед". Единственная информация о компании с таким названием на английском языке — это фирма, созданная в... 2021 году.

При помощи этой таинственной компании планируется привлечь инвестиции на 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что "Северный берег" будет развивать Emaar Properties, еще раньше — что при помощи Dana Holdings. Еврорадио рассказывало, что глава Emaar Properties, арабский миллионер, почему-то работает директором в небольшой минской компании.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ о строительстве многофункционального комплекса "Северный берег" в Минске. Инвестпроектом будет заниматься компания из...
 
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