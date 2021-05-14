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Обвинение Марии Колесниковой возмутило США
Источник материала: Партизан
Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против белорусского политика, члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
Официальные обвинения против Марии Колесниковой, лауреата премии Women of Courage («Женская награда за отвагу») 2021 года, возмутительны. Обвинения против Марии и других, храбро выступающих в защиту белорусского народа, снова демонстрируют опасения режима перед собственными гражданами», — написал представитель госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.
Ранее сообщалось, что Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Речь идет о ч. 3 ст. 361, которая предусматривает наказание за призывы к действиям против национальной безопасности, а также о ч. 1 ст. 357 — за заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Кроме того, обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 361−1 — в создании экстремистского формирования и руководстве им.
Марии Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы.
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Госдепартамент США назвал возмутительными обвинения против белорусского политика, члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
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