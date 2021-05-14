Обвинение Марии Колесниковой возмутило США









Официальные обвинения против Марии Колесниковой, лауреата премии Women of Courage («Женская награда за отвагу») 2021 года, возмутительны. Обвинения против Марии и других, храбро выступающих в защиту белорусского народа, снова демонстрируют опасения режима перед собственными гражданами», — написал представитель госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

Ранее сообщалось, что Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Речь идет о ч. 3 ст. 361, которая предусматривает наказание за призывы к действиям против национальной безопасности, а также о ч. 1 ст. 357 — за заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Кроме того, обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 361−1 — в создании экстремистского формирования и руководстве им.





Марии Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы.