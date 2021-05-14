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Белоруска показала, как выглядит комната-бомбоубежище в Израиле. Там вполне уютно

14.05.2021 11:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С ночи понедельника Израиль и сектор Газа обмениваются между собой обстрелами и авиаударами. Конфликт продолжает усугубляться, количество жертв растет. Вчера стало известно, что в израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела погибла 57-летняя уроженка Беларуси Нелла Гуревич. Ракета попала в дом, где женщина жила со своим супругом. Для защиты от таких трагедий все дома в восточном государстве оснащаются защитными комнатами. Минчанка Дарья Альперн Катковская уже три года живет в израильском городе Эйлат. В своем Facebook она показала, как выглядит такое помещение.

— Много вопросов про то, что такое и как выглядит «мамад» — укрепленная комната, бомбоубежище. С 1993 года все квартиры, которые строятся в Израиле, оснащаются такой комнатой. В старых домах нет таких комнат, бывают бомбоубежища в подъездах или публичные бомбоубежища в квартале. Можно укрываться на лестнице между этажами. Это комната, стены укреплены дополнительной арматурой, наружная стена «мамада» — 30 см (обычная — 20 см). Если есть окно — стальные ставни примерно 1 см толщиной. Металлическая стальная дверь и напротив нее всегда бетонная стена.

Белоруска показала, как выглядит комната-бомбоубежище в Израиле. Там вполне уютно
Белоруска показала, как выглядит комната-бомбоубежище в Израиле. Там вполне уютно

Комната оснащена приточной вентиляцией. У нас комната внутри квартиры, без окон. Обычно она гостевая/детская, с одной кроватью. Сейчас мы разложили дополнительную кровать, поставили детскую кроватку, принесли воду, памперсы и салфетки и ведерко, если вдруг мелкому припрет. После конца сигнала воздушной тревоги в комнате еще надо оставаться 10 минут (могут лететь осколки, быть возгорания и т. д.). Вчера погиб ребенок, находящийся в закрытой укрепленной комнате. Муж сказал, что по словам председателя союза проектировщиков Исраэля Давида, это случилось из-за того, что снаряд попал в ставню под прямым углом и пробил ее, а они рассчитаны на защиту от осколков, летящих рассеянно, а не на прямые попадания, — рассказала белоруска.

 
 
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С ночи понедельника Израиль и сектор Газа обмениваются между собой обстрелами и авиаударами. Конфликт продолжает усугубляться, количество жертв растет. Вчера...
 
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