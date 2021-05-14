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Курсы валют: на старте торгов доллар снова пошел вниз
Источник материала: Onliner
Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Американская валюта, кажется, вот-вот достигнет четырехмесячного минимума. Пока в плюсе только российский рубль.
Доллар на старте торгов потерял 0,69 копейки. Его покупают и продают по 2,5258.
Евро потерял 0,22 копейки. Он пока стоит 3,0597.
Российский рубль прибавил 0,78 копейки. Его сотня сейчас торгуется по 3,4140.
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