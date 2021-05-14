Курсы валют: на старте торгов доллар снова пошел вниз

Источник материала: Onliner

Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Американская валюта, кажется, вот-вот достигнет четырехмесячного минимума. Пока в плюсе только российский рубль.

Доллар на старте торгов потерял 0,69 копейки. Его покупают и продают по 2,5258.

Евро потерял 0,22 копейки. Он пока стоит 3,0597.

Российский рубль прибавил 0,78 копейки. Его сотня сейчас торгуется по 3,4140.

В четверг доллар подрос на 0,18 копейки, до 2,5327 белорусского рубля. Евро упал на 0,86 копейки, до 3,0619 рубля. Сотня российских рублей потеряла 1,18 копейки и стала стоить 3,4062 рубля.