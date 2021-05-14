В Могилеве пропала 10-летняя девочка

Источник материала: Onliner

В Могилеве милиция и добровольцы из отряда «Феникс» ищут 10-летнюю девочку, которая сутки назад ушла из дома и пропала.

По данным Ленинского РОВД Могилева, Анна Захарова 2010 года рождения ушла из дома 13 мая примерно в 10 часов. На вид ей 10 лет, рост 145 см, худощавая, волосы короткие, прямые, русые, глаза карие.





Была одета в черную куртку с капюшоном и с розовой подкладкой, белую блузку, черные брюки, бело-красно-синие кроссовки. При себе имела бирюзовый рюкзак с изображениями сов и справку учащегося.

Милиция уточняет: школьница может находиться в любой точке города, передвигается на общественном транспорте, легко входит в доверие.

Тех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят позвонить по номеру 102 или связаться с поисковиками. Обещаны анонимность и вознаграждение.



