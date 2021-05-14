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Зоопарк и шоу Трумана: принц Гарри объяснил, за что ненавидит жизнь во дворце

14.05.2021 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Младший внук Елизаветы II принц Гарри снова нанес удар по королевской семье: мятежник сравнил жизнь во дворце с зоопарком и реалити-шоу.

Резонансное интервью Опре Уинфри было лишь началом "турне откровений" герцогов Сассекских. Недавно муж Меган Маркл стал приглашенным гостем подкаста голливудского актера Дакса Шепарда, где рассказал, почему решил оставить королевскую семью и отказаться от всего.

Принц Гарри откровенно рассказал, за что ненавидит жизнь во дворце: осмелевший герцог сравнил ее с зоопарком и фильмом "Шоу Трумана", где персонаж Джима Керри участвует в неповторимом реалити-шоу и находится в центре внимания всего мира.

Принц привел самый запоминающийся пример из прошлого – первые свидания с Маркл.

"Когда Меган впервые приехала ко мне, мы встречались в супермаркете в центре Лондона и притворялись, что не знакомы. Люди смотрели на меня, кидали эти странные взгляды, здоровались. Я был в кепке, постоянно смотрел в пол и старался не привлекать внимания. Удивительно, сколько жвачки валяется под ногами, просто безобразие", – со смехом вспомнил Гарри, но после серьезно отметил, что жизнь во дворце – работа, при которой нужно улыбаться и терпеть 24/7.

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В подкасте актера Дакса Шепарда герцог попытался расставить все точки над i и подробно рассказал, почему бросил королевскую семью.
 
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