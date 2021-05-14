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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы скупают валюту из-за риска введения ограничений на валютном рынке По сравнению с мартом текущего года объем покупки увеличился на 83,9 млн. долларов.

По сравнению с мартом текущего года объем увеличился на 83,9 млн. долларов, а по сравнению с апрелем прошлого — на 370,4 млн. долларов.К росту спроса на валюту со стороны населения могли привести несколько причин. Хотя внутри страны политическая ситуация немного стабилизировалась, зато ухудшилась внешнеполитическая обстановка, так как руководство Беларуси начало принимать меры против стран и компаний, предпринимавших недружественные действия в отношении РБ.Это чревато санкционной войной, что не может не вызывать беспокойство. Ухудшились отношения с западными странами и у России.Кроме того, правительство Беларуси собирается ужесточить условия функционирования частного бизнеса в стране. А с 9 июля 2021 года вступают в силу новые правила регулирования валютного рынка РБ, в соответствие с которыми, в частности, Нацбанк по согласованию с Совмином может вводить ограничения на валютном рынке.В связи с этим президент Беларуси принял указ от 21 апреля № 154, которым привел в соответствие законодательство с нововведениями. Сообщение об утверждении указа напомнило об этих нововведениях, и увеличило беспокойство граждан РБ.Особенностью текущей ситуации на валютном рынке РБ является то, что на высоком уровне остаются и продажи валюты населением. В апреле текущего года физические лица продали валюты на 14,7 млн. долларов больше, чем в марте, то есть 861,2 млн. долларов.Жители РБ продали валюты на 316,7 млн. долларов больше, чем в апреле 2020 года. Столь значительные продажи объясняются, скорее всего, высокими инфляционными ожиданиями, из-за чего люди спешат продать валюту и купить товары, которые еще не подорожали.Сальдо сделок населения с валютой складывает в пользу покупки. В чистом выражении физические лица в апреле 2021 года приобрели валюты на 123,1 млн. долларов больше, чем продали. В марте текущего года данный параметр составлял 24,5 млн. долларов, а в апреле прошлого — 69,4 млн. долларов.В целом за январь—апрель 2021 года объем чистой покупки валюты населением достиг 349 млн. долларов.В отличие от физических лиц, субъекты хозяйствования — резиденты РБ в апреле увеличили объемы продажи валюты до очередного рекордного значения: 2,441 млрд. долларов. Это на 173 млн. долларов больше, чем в марте текущего года и на 586,6 млн. долларов больше, чем в апреле прошлого года.Спрос на валюту со стороны белорусских предприятий в апреле текущего года снизился по сравнению с мартом на 308,2 млн. долларов — до 2,029 млрд. долларов.В результате они продали валюты в апреле на 411,8 млн. долларов больше, чем купили. По итогам января—апреля они стали чистыми продавцами валюты, реализовав ее на 215,3 млн. долларов.В апреле резко увеличили продажу валюты и субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ: на 37,4 млн. долларов — до 102,6 млн. долларов. Купили валюты они на 42,6 млн. долларов больше, то есть 74,5 млн. долларов. Чистая продажа ими валюты в апреле достигла 28,1 млн. долларов, а за январь—апрель — 167,2 млн. долларов.Белорусские банки, а также финансовые организации в апреле текущего года продали валюты в чистом выражении на 81,4 млн. долларов, а за четыре месяца 2021 года — всего на 10,1 млн. долларов.