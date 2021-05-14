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Доллар и евро обновляют многомесячные минимумы утром 14 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара упал на 0,0074 BYN до 2,5253 BYN/USD — минимума за 147 дней.
Напомним, что вчера доллар подорожал всего на 0,0018 BYN, а до этого была серия из четырёх снижений подряд.
Курс евро опустился всего на 0,0011 BYN до 3,0608 BYN/EUR.
За последние девять торгов евровалюта дешевеет уже восьмой раз. Её стоимость за это время обвалилась на 0,0444 BYN до минимума за 169 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0065 BYN до 3,4127 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль опять дорожает к доллару и евро на валютной бирже в Москве. Так, стоимость доллара опять опустилась ниже уровня 74,00 российских рублей до 73,95 RUB/USD. Вчера утром доллар был дороже на 40 копеек.
Курс евро за сутки опустился тоже на 40 копеек до 89,53 российских рублей.
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Курс доллара упал на 0,0074 BYN до 2,5253 BYN/USD — минимума за 147 дней.
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