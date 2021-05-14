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В России - аномальная 30-градусная жара. Придет ли такая погода в Беларусь?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Еще больше потеплеет в понедельник, 17 мая, когда максимальная температура воздуха достигнет плюс 25 градусов. Правда, пока только в Гомельской области. А со вторника, 18 мая - и в других восточных районах республики.
В Минске в начале недели прогнозируется до плюс 20 градусов, с дождями - как и во всех других регионах Беларуси. Чем западнее, тем будет прохладнее. Например, в Гродно ожидается всего до плюс 17 градусов.
Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика.
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Стал известен прогноз на начало следующей недели - 17-18 мая.
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