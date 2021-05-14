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Уволенному директору Оперного театра нашли новую работу

14.05.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уволенному директору Оперного театра нашли новую работу
Александр Петрович (слева) и художественный руководитель Музыкального театра Адам Мурзич. Фото: musicaltheatre.by
Александру Петровичу, уволенному с поста директора Национального театра оперы и балета Беларуси, нашли новую работу. Он назначен директором фольклорной группы «Купалинка». Информацию Tut.by подтвердили в Белгосфилармонии.

«Купалинка» — это фольклорная группа, заслуженный коллектив Республики Беларусь.

«Купалинка» работает в структуре Белгосфилармонии.

12 мая министр культуры Анатолий Маркевич представил сотрудникам Оперного нового директора. Им стал Вячеслав Гарбузов, который до этого являлся директором Брестского театра драмы, а до этого работал в БРСМ и Брестском облисполкоме.

Как сообщается на сайте Министерства культуры, во время представления Маркевич акцентировал внимание, что «необходимо уделить пристальное внимание стабилизации морально-психологического климата в коллективе, проведению взвешенной кадровой политики, особенно в части назначения на руководящие творческие должности».

Для Александра Петровича новое назначение — серьезное понижение, уже второе за годы работы.

Он родился в 1957 году в Минске. По образованию культпросветработник и хоровой дирижер (окончил факультет культурно-просветительной работы столичного Института культуры).
 
Теги: Минск
 
 
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«Купалинка» — это фольклорная группа, заслуженный коллектив Республики Беларусь.
 
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