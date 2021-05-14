ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: я человек деревенский

14.05.2021 11:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ходе посещения фермерского экорынка, расположенного на площадях торгового комплекса «Валерьяново», александр Лукашенко признался, что так и остался деревенским человеком.

Лукашенко: я человек деревенский

Он заявил (слова приводит его пресс-служба): «Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать».

Лукашенко поставил задачу: «Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть — доступ на рынок».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе посещения фермерского экорынка, расположенного на площадях торгового комплекса «Валерьяново», александр Лукашенко признался, что так и остался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска показала, как выглядит комната-бомбоубежище в Израиле. Там вполне уютно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by