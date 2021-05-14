Белстат сообщил, как растут цены

Цены производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту 2021 года выросли на 1,6%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 5,8%, следует из данных Белстата.





На инвестиционные товары цены увеличились на 1,7 и 5,1% соответственно, на промежуточные товары — на 1,6 и 6,4%, на потребительские — на 0,4 и 3%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в апреле по сравнению с мартом снизились на 1,1% (с декабрем 2020 года — выросли на 6,3%), в том числе в растениеводстве — снизились на 1,4% (выросли на 12,6%), животноводстве — снизились на 1% (выросли на 4,6%).

В строительстве в апреле по сравнению с мартом цены выросли на 4,5%, с декабрем 2020 года — на 5%. Цены на строительно-монтажные работы увеличились на 4,8 и 2,7% соответственно, машины и оборудование — на 1 и 6,5%, прочие работы и затраты — на 14,6 и 5,8% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,2%, с декабрем 2020 года — на 4,3%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле по сравнению с мартом 2021 года не изменились, с декабрем 2020 года — выросли на 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в апреле по сравнению с мартом увеличились на 0,7%, с декабрем 2020-го — на 4,6%.

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