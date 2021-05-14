ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар пошел вверх на открытии торгов в пятницу

14.05.2021 11:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.

Доллар пошел вверх на открытии торгов в пятницу

Доллар растет на 0,0018 пункта и торгуется по данным на 10:20 на уровне 2,5327 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

  • евро на 0,0018 пункта — 3,0619 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0118 пункта — 3,4062 белорусского рубля за 100 российских.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь приехал Renault Duster Technology. Что за он?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by