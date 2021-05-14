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Доллар пошел вверх на открытии торгов в пятницу
Источник материала: Навiны
Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
Доллар растет на 0,0018 пункта и торгуется по данным на 10:20 на уровне 2,5327 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:
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Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
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