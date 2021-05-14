Доллар пошел вверх на открытии торгов в пятницу

Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.





Доллар растет на 0,0018 пункта и торгуется по данным на 10:20 на уровне 2,5327 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

евро на 0,0018 пункта — 3,0619 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0118 пункта — 3,4062 белорусского рубля за 100 российских.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos