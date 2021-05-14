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На следующих выходных в кинотеатре «Москва» пройдет ночь кино. Покажут три фильма на любой вкус

14.05.2021 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 21 на 22 мая в столичном кинотеатре «Москва» на проспекте Победителей, 13 пройдет «Ночь кино». Покажут сразу три киноновинки: экшн «Форсаж 9» с Вин Дизелем, триллер с Анджелиной Джоли «Те, кто желает мне смерти» и семейный мультфильм «Спирит непокорный» о бунтарке Лаки и ее диком мустанге. Начало мероприятия — 21 мая в 23.45. Будет работать кинобар.

«Форсаж 9»

С 19 мая в прокат выходит очередной фильм вселенной «Форсаж». В этот раз завязка франшизы с Вин Дизелем такая: Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. Доминику придется снова встретиться с командой, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира и спасти самых близких. Его враг — самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем он сталкивался ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

«Те, кто желает мне смерти»

На этой неделе в прокат вышел триллер с Анджелиной Джоли в главной роли, а по ней вы могли уже и заскучать. Кроме нее на экранах появятся Джон «Каратель» Бернтал и звезда неоновых антиутопий Николас Холт. У фильма отличный рейтинг ожидания, а получился он, скорее всего, эпично-блокбастерным.

Сюжет такой: Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, она неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

«Спирит непокорный»

На следующей неделе в прокат выходит милая анимация «Спирит непокорный» от студии, которая работала над «Как приручить дракона 3». В этот раз аниматоры создали мультфильм о девочке Лаки Прескотт — юной бунтарке, которая очень похожа на умершую маму, легендарную бесстрашную наездницу. В какой-то момент Лаки знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. А когда Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, юная мисс отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

«Ночь кино» в «Москве»

Когда: в ночь с 21 на 22 мая. Начало — 21 мая в 23.45
Где: кинотеатр «Москва», пр-т Победителей, 13
Сколько: 22 рубля

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В ночь с 21 на 22 мая в «Москве» пройдет «Ночь кино». Покажут сразу три киноновинки: экшн «Форсаж 9» с Вин Дизелем, триллер с Анджелиной Джоли «Те, кто желает мне...
 
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