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Китайская GAC тестирует новый кроссовер Trumpchi GS8 с гибридным приводом Toyota

14.05.2021 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания GAC готовит к дебюту второе поколение большого семиместного кроссовера Trumpchi GS8 — на днях китайцы опубликовали фотографии новой машины, внешность которой пока скрыта под ярким камуфляжем.


Полноразмерный кроссовер GAC длиной немногим более 4,8 м дебютировал в 2016 году, в конце 2019 года был обновлен, а в начале 2020 года добрался (как GS8) и до рынка ТС. У себя на родине модель готовится к смене поколений — в GAC уже поделились кое-какими техническими подробностями о новинке.


За основу второго Trumpchi GS8 взята новая фирменная архитектура GPMA (Global Platform Modular Architecture), позволяющая варьировать различные параметры (колесная база, дорожный просвет и так далее) и создавать автомобили разных классов. Кроме того, она подразумевает использование как бензиновых, так и гибридных силовых установок — в случае с новым Trumpchi GS8 речь идет о компонентах гибридного привода от Toyota (GAC — это партнер японцев по СП GAC Toyota), включая электромеханический вариатор. Впрочем, бензиновый мотор китайцы при этом могут оставить свой — в КНР «паркетник» сейчас оснащается двухлитровой турбо-«четверкой» (252 л.с.) в комбинации с 6-ступенчатым «автоматом», передним или полным приводом.


Полностью новый Trumpchi GS8 будет рассекречен до конца нынешнего года.

 
 
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Компания GAC готовит к дебюту второе поколение большого семиместного кроссовера Trumpchi GS8 - на днях китайцы опубликовали фотографии новой машины, внешность которой...
 
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