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В океане обнаружили следы внеземного вещества

14.05.2021 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В образцах океанической коры ученые нашли изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях. Статья опубликована в журнале Science, пишет Lenta.ru.


Как считают авторы открытия, это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.

Считается, что ядра всех химических элементов, которые тяжелее железа, образуются в звездной среде в результате ядерного процесса последовательного захвата нейтронов и создания все более тяжелых ядер. Всего примерно половина тяжелых нуклидов формируется медленно как побочный продукт устойчивого звездного синтеза. При этом другая половина, в том числе все актиноиды, возникают в процессе быстрого захвата нейтронов.

Ученым удалось воспроизвести процесс быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях, однако не установлено, как он возникает в космосе. Сейчас на этот счет есть две гипотезы: при взрывах некоторых типов сверхновых и слиянии нейтронных звезд.

Авторы считают, что их открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжелых химических элементов.

В марте в образце грунта с астероида (25143) Итокава, доставленном зондом «Хаябуса», были обнаружены следы воды и внеземных органических веществ. Органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высокими соотношениями дейтерия к водороду и азота-15 к азоту-14.

 
 
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Это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.
 
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