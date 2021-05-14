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В Беларуси официально заработала игровая подписка Google Play Pass - вот ее цена
Источник материала: Tut.by
Google официально запустила в Беларуси подписку на игры Play Pass. Сколько она стоит и что дает.
«С Google Play Pass вы получите доступ к сотням игр и приложений без рекламы и платного контента», — пишет компания на
По сути, Play Pass — аналог игрового сервиса Apple Arcade. Но если в подписку Apple включены только игры, то Google добавила и определенные приложения.
Сервис совместим со смартфонами и планшетами, базирующимися на ОС Android версии не ниже 4.4. Также должен быть установлен Play Маркет 16.6.25 (или более поздней версии).
Подписка Google Play Pass в Беларуси стоит 2,49 доллара в месяц (первый месяц — бесплатно). Годовая подписка — 21,99 доллара. Для сравнения: в Украине Play Pass оценили в 49,99 гривен в месяц, или 1,8 доллара.
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По сути, Play Pass - аналог игрового сервиса Apple Arcade. Но если подписку Apple включены только игры, то Google добавила и определенные приложения.
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