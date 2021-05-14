ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси официально заработала игровая подписка Google Play Pass - вот ее цена

14.05.2021 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Google официально запустила в Беларуси подписку на игры Play Pass. Сколько она стоит и что дает.


«С Google Play Pass вы получите доступ к сотням игр и приложений без рекламы и платного контента», — пишет компания на специальной странице с описанием сервиса. То есть, в подписке предлагают как платные игры и приложения (всего около 800), так и условно бесплатные — в них при наличии подписки отключат рекламу и активируют платные возможности.

По сути, Play Pass — аналог игрового сервиса Apple Arcade. Но если в подписку Apple включены только игры, то Google добавила и определенные приложения.

Сервис совместим со смартфонами и планшетами, базирующимися на ОС Android версии не ниже 4.4. Также должен быть установлен Play Маркет 16.6.25 (или более поздней версии).

Подписка Google Play Pass в Беларуси стоит 2,49 доллара в месяц (первый месяц — бесплатно). Годовая подписка — 21,99 доллара. Для сравнения: в Украине Play Pass оценили в 49,99 гривен в месяц, или 1,8 доллара.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сути, Play Pass - аналог игрового сервиса Apple Arcade. Но если подписку Apple включены только игры, то Google добавила и определенные приложения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белстат сообщил, как растут цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by