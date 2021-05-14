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У ведущей в прямом эфире заглючил экран. Но она не растерялась, и вот что из этого вышло
Источник материала: Tut.by
Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с американского канала FOX 9 в прямом эфире застигла врасплох неожиданная проблема. Экран, на котором показывали температуру, вдруг дал сбой и устроил настоящее представление. Но Дженнифер не растерялась, а решила ловить момент и повеселила не только себя, но и зрителей,
Дженнифер Макдермед рассказывала зрителям о погоде, когда поняла, что с экраном творится что-то не то. Внезапно картинка задвоилась, затроилась и зачетверилась.
Дженнифер ловко и весело расправилась с внезапным форс-мажором. Для начала ведущая расхохоталась, а потом начала танцевать, чтобы посмотреть, что будут делать ее двойники на экране.
Девушка на время забыла о погоде и решила по полной использовать эту техническую ошибку. Она прошлась вдоль изображения, хихикая и приговаривая:
— Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?
Ну, а в конце девушка воспользовалась советом одного из ведущих и устроила «поезд» из своих двойников. Вот такой получился прогноз погоды.
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Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с канала FOX 9 неожиданная проблема застала врасплох в прямом эфире перед всей аудиторией канала.
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