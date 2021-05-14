У ведущей в прямом эфире заглючил экран. Но она не растерялась, и вот что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с американского канала FOX 9 в прямом эфире застигла врасплох неожиданная проблема. Экран, на котором показывали температуру, вдруг дал сбой и устроил настоящее представление. Но Дженнифер не растерялась, а решила ловить момент и повеселила не только себя, но и зрителей, пишет twizz.





Дженнифер Макдермед рассказывала зрителям о погоде, когда поняла, что с экраном творится что-то не то. Внезапно картинка задвоилась, затроилась и зачетверилась.

Дженнифер ловко и весело расправилась с внезапным форс-мажором. Для начала ведущая расхохоталась, а потом начала танцевать, чтобы посмотреть, что будут делать ее двойники на экране.





Девушка на время забыла о погоде и решила по полной использовать эту техническую ошибку. Она прошлась вдоль изображения, хихикая и приговаривая:

— Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?

Ну, а в конце девушка воспользовалась советом одного из ведущих и устроила «поезд» из своих двойников. Вот такой получился прогноз погоды.



