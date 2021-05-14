Ученые назвали срок, за который мы сможем сбить «астероид Судного дня»

Источник материала: Tut.by

В прошлом месяце группа экспертов из космических агентств США и Европы должна была разобраться с гипотетическим сценарием: астероид приближается к нашей планете и может упасть на Землю в течение шести месяцев. К сожалению, в этой альтернативной реальности астероид врезался в Европу. Оказалось, наши существующие технологии не способны предотвратить катастрофу за настолько короткий срок. А сколько же времени нам потребуется? На этот вопрос попробовало ответить издание Business Insider.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: wikimedia.org

Так, в апреле эксперты пришли к выводу, что никакие существующие технологии не смогут остановить падение астероида на Землю всего за шесть месяцев. У нас нет космического корабля, способного уничтожить астероид или сбить его с пути, который бы успел долететь до небесного объекта за такое время.

Директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас помог провести это моделирование, а также пять предыдущих. Он пояснил изданию, что провал апрельского эксперимента заключался как раз в малом сроке. На самом деле, если бы огромный астероид в самом деле приближался к Земле, то ученым потребовались бы годы — по словам Чодаса, минимум пять лет. Другие специалисты, такие как астроном из Массачусетского технологического института Ричард Бинзель, говорят, что нам понадобится как минимум десять лет.

Но пока ученые не определили большинство опасных космических объектов, которые пролетают рядом с нашей планетой, что снижает шансы на получение пяти- или десятилетнего запаса времени. В 2005 году Конгресс США попытался решить эту проблему, потребовав от NASA найти и отследить 90% всех сближающихся с Землей объектов размером 140 метров или больше. При таком размере астероиды могут стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк. Но на сегодняшний день NASA обнаружило только около 40% этих объектов.

«Это означает, что на данный момент мы полагаемся на удачу, которая защитит нас от крупных столкновений с астероидами, — сказал Бинзель. — Но удача — это не план».

Но как можно предотвратить катастрофу? Прежде всего стоит узнать размер астероида. Так, в недавнем моделировании специалисты не знали, будет ли космический объект 35 метров в поперечнике или 500. Ведь в первом случае астероид может взорваться в атмосфере и вызвать ударную волну в окрестностях, а во втором — уничтожить город, затронув территорию размером с Францию.

Так что первым делом надо узнать как можно больше об астероиде: каков его размер, путь вокруг Солнца, и из чего он сделан. Эти данные помогут оценить стратегии разрушения породы или изменения траектории пути объекта.

В идеале опасный астероид должен несколько раз облететь вокруг Земли по своей орбите вокруг Солнца, пока не приблизится к нашей планете. Это позволило бы изучить его наиболее тщательно. Такой путь может занять годы или даже десятилетия.

Следующий шаг — уничтожение или отклонение астероида. В арсенале NASA есть три основных средства планетарной защиты. Первый — взорвать взрывное устройство возле приближающегося астероида, чтобы разбить его на более мелкие и менее опасные куски. Второй — запустить лазеры, которые могут нагреть и испарить космический камень настолько, чтобы изменить его орбитальную траекторию. Третий — отправить космический корабль, чтобы он врезался в астероид, сбив его с траектории.

НАСА собирается протестировать последнюю стратегию. Осенью 2022 года ударный зонд приблизится и намеренно врежется в астероид Диморфос, чтобы попытаться изменить его орбиту.

Но для любого из трех вариантов, по словам Чодаса, нужны годы — от момента предложения стратегии борьбы до фактического наличия космического корабля на ракете-носителе. Плюс потребуется год или два, чтобы орбита астероида действительно изменилась и сам объект удалился от Земли.

Но, конечно, все эти методы будут бесполезны, если никто не будет знать о приближении астероида. Вот почему важно продолжать отслеживать потенциально опасные астероиды. Так, миссия NEO Surveyor запустит инфракрасный телескоп на орбиту Земли в 2026 году.