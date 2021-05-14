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Шендерович: Мы не имеем права советовать Колесниковой
Источник материала: Партизан
Российский писатель Виктор Шендерович прокомментировал новость о предъявлении окончательного обвинения Марии Колесниковой, по которому ей грозит до 12 лет тюрьмы.
– Мария Колесникова как Алексей Навальный осталась. Он вернулся. Она осталась. Она сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме. Эти люди правильно делают или нет? – задали вопрос Шендеровичу на
― Они делают правильно для себя. Я имею честь знать, мы давно знакомы. Она делает правильно для себя. И это очень важно понимать. Мы не имеем права им советовать.
Те люди, которые вместе с ней, которых выпихивали из Беларуси, которые взяли тихо и ушли, они выбрали свою судьбу. Их нельзя обвинять. Нельзя обвинять заложников в том, что они выбрали этот путь.
Она выбрала свой путь, и Навальный выбрал свой путь. И мы не имеем права им советовать. У нас нет такого морального права.
Повторяю, и они, если не глупые люди, не будут швырять нам свое отчаяние в лицо и презирать нас. Потому что понимают, что каждый несет свою ношу. Ту ношу, которую тебе Господь кидает на плечо – он кидает тебе по силам. Ей по силам эта ноша. Она потрясающий человек.
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Российский писатель Виктор Шендерович прокомментировал новость о предъявлении окончательного обвинения Марии Колесниковой, по которому ей грозит до 12 лет...
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